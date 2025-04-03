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TRT Haber 03.04.2025 09:29

CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 11 kişi gözaltına alındı

️İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı "boykot çağrısı"na ilişkin 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 11 kişi gözaltına alındı

CHP'nin çağrısı sonrası geleneksel ve sosyal medyada yapılan boykot çağrılarındaki ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlatılmıştı.

'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından başlatan soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerden 11'i düzenlenen operasyonla yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.  

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapılmıştı.

Boykot çağrılarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı
Boykot çağrılarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı

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