Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan 5 suçluyu daha ülkeye getirdiklerini belirterek, "Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 369 suçlunun ülkemize iadesini sağladık." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonların, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğü bilgisini verdi:

"Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y isimli şahıs, “adam öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hakaret, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, bulundurma veya taşıma ve silahla Tehdit" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.D. isimli şahıs, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.Ç. isimli şahıs, "yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından ulusal seviyede aranan İ.K. isimli şahıs ve "FETÖ terör örgütüne üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı."

Türk polisinden kaçamayacaklar"

"Türk polisinden kaçamayacaklar" diyen Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Bakan Yerlikaya, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Artvin ve Ardahan il emniyet müdürlüklerini tebrik etti.