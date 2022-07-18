Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Civelek için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit asker Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek için taziye mesajı yayımladı.
Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit olmuştu.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Şehit
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