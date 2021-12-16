Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni açıklanan asgari ücreti değerlendirdi. "Tabii yadırgamıyoruz, asgari ücretli biraz nefes alır" dedi.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirledi.
Yeni asgari ücret, net 4 bin 253 lira olarak açıklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir'' diye konuştu.
Etiketler: Asgari Ücret Çalışma Hayatı Kemal Kılıçdaroğlu
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