İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirledi.

Yeni asgari ücret, net 4 bin 253 lira olarak açıklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir'' diye konuştu.