Bakan Soylu, AFAD'ın 12'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AFAD Başkanı Yunus Sezer ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada afet ve acil durumların öncesinde gerekli tedbirlerin alınması, bu durumlar yaşandığında etkin müdahale edilebilmesi ve sonrasında iyileştirme çalışmalarının yapılması amacıyla kurulan AFAD'ın 12'nci yılını kutlamaktan gurur duyduğunu dile getiren Soylu, AFAD'ın dünya genelinde hayır duasına mazhar olan, insanlığın yüz akı olan kurumlar arasında olduğunu söyledi.

"Büyük bir başarı ortaya koydu"

Kendilerinden 100-200 yıl sonra AFAD'ın asırlık kurumlardan olacağını ve asırlık tarihlerinin her gününü dolu dolu yaşayıp başarılara imza atacaklarını ifade eden Soylu, "AFAD Başkanlığımız çok genç bir kurum ama dünyada bu kadar kısa bir sürede bu kadar büyük bir başarı kazanan, hatta küresel ölçekte büyük bir başarı kazanan, Türkiye’den Afrika’ya bu kadar çok insanın hayatına dokunan, bu kadar çok dua edilen, bir ikinci kurum olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

AFAD'ın her afette edindiği tecrübeyi bir sonrakine yansıtmayı başardığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Sahadaki tüm çalışmalarımızda gördüğümüz şudur ki AFAD'ın afet yönetiminde çatı kuruluş olma özelliği, tüm afet bileşenleri tarafından benimsenmiş ve kurumlar arası uyum en üst düzeyde sağlanmıştır. Nihayetinde bu ülkede afet yönetimini, 'Nerede bu devlet?' seviyesinden 'Allah devletimize zeval vermesin.' noktasına getirmiştir. Elbette ki bunu baltalamaya çalışanlar oldu, moralimizi bozmak isteyenler oldu, bu kurumu ve yönettiği sıkıntılı konuları güncel siyasete malzeme yapmak isteyenler oldu ama buna fırsat vermedik."

Vatandaşları "AFAD gönüllüsü" olmaya ve takım arkadaşı olarak birlikte çalışmaya davet eden Soylu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 410 bin gönüllü başvurumuz oldu. Bunun 91 bin 965'i en az bir eğitimi tamamladı, 173 bin 862'sinin de eğitimi devam etmektedir. Bir çağrım da afet eğitimleri hakkındadır. 2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan etmiştik ve 51 milyon hedefiyle yola çıkmıştık. Çok şükür, şu an itibarıyla 55 milyon 803 bin rakamına ulaştık. Bunların içinde valiler, kaymakamlar, muhtarlar, sendikalar, kamu kurumları gibi farklı görevlilere verdiğimiz eğitimler de mevcuttur. Buradan da her vatandaşımıza bu eğitimlere katılmayı, en azından internetten eğitim videolarını izleyerek bir afette nasıl davranması gerektiğini öğrenmesini veya tekrar kendine hatırlatmasını rica ediyoruz."