Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını duyurdu.

"Asgari ücrette gelir ve damga vergisini kaldırıyoruz"

Erdoğan yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

"Aziz milletim, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz. "

Asgari ücretten harçların ve vergilerin kaldırılması için Meclis'te kanuni düzenleme yapılacak. Teklifin haftaya yasalaştırılması bekleniyor.