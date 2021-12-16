Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi'nde genetik ve metabolizma üzerinde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve ekibi diyabetin tedavisinde devrim yaratabilecek bir keşfe imza attı.

Hotamışlıgil ve ekibi Tip-1 ve Tip-2 diyabetin oluşumunda etkin rolü olduğu belirlenen bir hormonu ortaya çıkardı.

"Fabkin" adı verilen hormonun insülin üreten beta hücrelerinin tahribatıyla bağlantılı olduğu keşfedildi. Hem Tip 1 hem Tip 2 diyabet hastalığında fabkin hormonunda yükselme olduğu belirlendi.

İnsanlar üzerinde kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor

Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, fabkin hormonun kontrol altına alınması durumunda hastalığın ortadan kalkabileceği sonucuna ulaşıldı.

Çalışma ünlü bilim dergisi Nature'da yayımlandı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hıotamışlıgil, 10 yıllık çalışmanın başarıya ulaştığını, Tip1 ve Tip2 diyabet için yeni bir tedavi yolu bulunduğunu belirtti.

Hotamışlıgil ve ekibi, geliştirilen yöntemin insanlar üzerinde kullanılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.