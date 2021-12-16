Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Kazakistan ile köklü tarihimizi ve ortak kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve her alandaki iş birliğimizi ilerilere taşımaya devam edeceğiz."