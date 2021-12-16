Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Kazakistan ile köklü tarihimizi ve ortak kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve her alandaki iş birliğimizi ilerilere taşımaya devam edeceğiz."
Dost ve kardeş ülke #Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutluyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 16, 2021
Kazakistan ile köklü tarihimizi ve ortak kültürel bağlarımızı güçlendirmeye ve her alandaki işbirliğimizi ilerilere taşımaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/xGRjoXrYk0
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Fuat Oktay Kazakistan Sosyal Medya Twitter
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