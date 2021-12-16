Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısını yaptı.

Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakamın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Toplantının ardından, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, basın mensuplarının karşısına geçti.

"Kararımızı aldık, Bakanımıza takdim ettik"

Komisyon adına konuşan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili karar aldıklarını belirterek, belirlenen rakamın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e takdim edildiğini söyledi.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 825 lira

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.