Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amanoslar'da terör operasyonu: 180 kilogram patlayıcı ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 180 kilogram patlayıcı ele geçirildi. İncelemenin ardından teröristlerin kullandığı sığınak ve patlayıcı imha edildi.
Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı" operasyonu kapsamında, Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Timlerin tespit ettiği bir sığınakta, terör örgütüne ait 180 kilogram patlayıcı bulundu.
İncelemenin ardından teröristlerin kullandığı sığınak ve patlayıcı imha edildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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