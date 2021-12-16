Suriye krizine siyasi çözüm bulmak için taraflar bir kez daha bir araya geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğündeki Astana görüşmelerinin

17'ncisi 21-22 Aralık'ta yapılacak. Kazakistan'ın başkenti Nursultan'daki görüşmelerde taraflar sahadaki tüm gelişmeleri ele alacak.

Anayasa Komitesi'nin çalışmaları, öncelikli olarak değerlendirilecek başlıklardan. Ekim ayında Cenevre'de yapılan Anayasa görüşmeleri rejimin uzlaşmaz tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Sığınmacıların durumu ele alınacak

Şimdi taraflar Anayasa çalışmalarını da Kazakistan'da konuşacak.

Suriye iç savaşı sonrası milyonlarca insan yaşamını uluslararası yardımlarla sürdürüyor. İnsani yardımların güvenli bir şekilde yapılabilmesi de görüşmelerde ele alınacak.

Mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konular da görüşmelerde değerlendirilecek.

Terörle mücadele ve sığınmacıların güvenli bir şekilde geri dönüşü de Astana görüşmelerinde tarafların ele alacağı başlıklar arasında yer alacak.