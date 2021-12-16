Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri başladı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz" açıklamasını yaptı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından, 20 bin sağlık personeli alımı için tercih sürecinin başladığını duyurdu.
"Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında yapabilirsiniz"
Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim" açıklamasını yaptı.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 16, 2021
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz.
Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ‘den yapabilirsiniz.
Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.@drfahrettinkoca @saglikbakanligi
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