Bakan Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek güne başladık." ifadesini kullandı.

3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız #Burundi, #FildişiSahili ve #Zimbabve Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek güne başladık.



Started the day by meeting w/FMs @AShingiro of Burundi, Kandia Camara of #CotedIvoire and @ShavaHon of #Zimbabwe. pic.twitter.com/UnFGNfmHh9