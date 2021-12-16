Bakan Çavuşoğlu, Afrikalı mevkidaşlarıyla görüştü
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi İstanbul'da başladı. Zirvenin ilk gününde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afrikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek güne başladık." ifadesini kullandı.
3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız #Burundi, #FildişiSahili ve #Zimbabve Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek güne başladık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 16, 2021
Started the day by meeting w/FMs @AShingiro of Burundi, Kandia Camara of #CotedIvoire and @ShavaHon of #Zimbabwe. pic.twitter.com/UnFGNfmHh9
Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul'da başladı.
Görüşmelerimize #Moritanya, #OrtaAfrikaCumhuriyeti, #SierraLeone ve #Somali'den mevkidaşlarımızla devam ettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 16, 2021
Met w/FMs Ismail Ould Cheikh Ahmed of Mauritania, @SylvieBAIPO_RCA of #CentralAfricanRepublic, @Prof_DJFrancis of Sierra Leone & Abdisaid Muse Ali of Somalia. pic.twitter.com/iF9RhBW06D
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 18 Aralık'a kadar sürecek zirveye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.