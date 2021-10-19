CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin değişime, dönüşüme, akılcı politikalara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunun yolu beraber olacağız, birlikte olacağız, moralimizi bozmayacağız. Engeller çıkabilir, engelleri çıkarabilirler, büyütebilirler ama inançla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ta ki aydınlık, güzel, huzurlu, beraber yaşamaktan onur duyduğumuz 83 milyonluk bir Türkiye'yi yeniden inşa edinceye kadar." diye konuştu.

Vefat eden milli teknoloji hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, Bayraktar'ın fabrikasına 2012-2013 yıllarında ziyarette bulunduğunu, başarılarının kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Vefat eden gazeteci Sami Kohen'e de Allah'tan rahmet, yakınlarına, basın camiasına başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, "Sami Kohen duayen bir gazeteciydi." dedi.

Kılıçdaroğlu, dünün Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olduğunu anımsatarak, bağımsızlık gününü kutladı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun bütün Azerbaycanlılara sevgilerini ve saygılarını gönderdiğini aktardı.

19 Ekim Muhtarlar Günü'nün de tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Bizim iktidarımızda onlar sarayın kamu görevlisi değil, milletin kamu görevlisi olacaktır." ifadesini kullandı.

"Söz ve karar sahibi olacaklar"

CHP iktidarında muhtarların daha iyi şartlara sahip olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz çok güzel şeyler yapacağız. Onların belediye meclisi toplantılarına katılmalarını bile fazla görüyorlar. Bizim iktidarımızda muhtarlarımız belediyelerin toplantılarına katılacaklar, söz ve karar sahibi olacaklar. Bunun da sözünü verdik." şeklinde konuştu.

Astsubaylar Günü'nün de 17 Ekim'de olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, astsubayların 3 temel sorunu bulunduğuna dikkati çekti. Astsubayların göreve başlama derecelerinin diğerlerine göre haksızlık içerdiğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Dokuza ikiden başlıyor birileri ama bunlar dokuza birden başlıyor. Bu haksızlığın giderilmesini istiyorlar. Söz veriyorum, milletin iktidarında çözülecek. Tazminatları ile ilgili bir sorun var. Yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlara tazminat veriliyor, makam görev tazminatı veriyor, temsil tazminatı veriliyor. Ama bunlar hem çalışırken hem emekliliklerinde böyle bir şey almıyorlar. Bunun da giderilmesi lazım. Aynı zamanda ön lisans düzeyinde eğitim veren Astsubay Meslek Yüksek Okulu var, bunun da lisans düzeyinde çıkarılmasını istiyorlar. Bu üçünü bir köşeye yazın. Devri iktidarımızda bu üçünün nasıl ve ne kadar süre içinde gerçekleştiğini göreceksiniz, sözünü veriyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Kayseri Komando Tugayında katıldığı bir yemekte benzer sorunların dile getirildiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Müjde ile başlıyor konuşmasına 'hayırlı olsun' diye bitiriyor. Ne müjde var ortada ne de hayırlı olsun var. Ben söyledim inşallah kulağına gider 'Kılıçdaroğlu yapmadan ben yapayım' der. Yaptıracağım ona, yaptıracağım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da 2019'da Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği toplantısında emekli astsubayların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma için söz verdiğini de savundu.

Kamuda çalışan yaklaşık 530 bin sözleşmeli personel olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Bunlar diğer devlet memurları gibi KPSS sınavı ile giriyorlar. Normal bir devlet memurunun sahip olduğu eğitime sahipler, aynı eğitimi görüyorlar. Aynı iş yerinde beraber çalışıyorlar ama kadrolu memurların sahip olduğu hakların hiçbirisine sahip değiller." dedi.

Kılıçdaroğlu, sözleşmeli personelin durumunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışmaya açılması ve sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.