Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'ne getirildi.

Cami avlusunu dolduran yakınları ve sevenleri tabutu başında Bayraktar'a dua ederken, eşi Canan, çocukları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar burada taziyeleri kabul etti.

Bayraktar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Garipçe'deki aile kabristanlığına defnedildi.

"Mazlumların duaları inşallah arkasından devam edecek"

Cenazede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özdemir Bayraktar'ın Allah'tan geldiğine inanarak yaşadığını, dün de sevgilisine Rabbine ulaştığını söyledi.

Bayraktar'a Allah'tan rahmet dileyen Oktay, " Özdemir abiyi çok öncesinden beri tanırız. Ülkesine ve milletine sevdalı, ülkesi için, milleti için hayalleri olan, hedefleri olan bir büyüğümüz. Bu hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için hem kavli hem de fiili duasını bir an geri bırakmayan, ölümüne sonuna kadar çalışan bir büyüğümüz. Biz buna şahidiz." dedi.

Oktay, Bayraktar'ın aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye davasına, yerlilik ve millilik sevdasına, milli teknoloji hamlesine çok güçlü şekilde omuz veren bir dava adamı olduğunu belirtti.

Bayraktar'ın Resulullah'ın Hadis-i Şeriflerinden üçüne mazhar olan bir mümin olduğunu söyleyerek, "Geliştirdiği teknolojilerin bugün Karabağ'da ve Türkiye'de, Diyarbakır'daki annelerin duaları, Libya'daki dualar, Suriye'deki, Irak'taki mazlumların duaları inşallah arkasından devam edecek. Yetiştirdiği evlatlar, gerek Selçuk gerek Haluk gerekse Ahmet kardeşlerimize, onlara da biz şahidiz. Bu davayı, Cumhurbaşkanımıza verdiği omuzu çok daha güçlendirerek bir sonraki nesillere taşıyacak." dedi.

Genelkurmay Başkanı Güler: İHA'ları ve SİHA'ları onurla, gururla kullandık

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de konuşmasında Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diledi.

Güler, Bayraktar'ın milli ve yerli savunma sanayiinin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunduğunu, ürettikleri İHA ve SİHA'ları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her yerde onurla ve gururla kullandığını, kullanmaya da devam edeceğini söyledi.

Güler, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yaptıkları bu çok değerli hizmetler her zaman saygıyla ve hürmetle anılacaktır." dedi.

Diyanet İşleri başkanı Erbaş: İlminden Türkiye istifade etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bayraktar'ın yapmış olduğu faaliyetleri düşündüğü zaman aklına Enfal suresinin 60'ıncı ayetinin aklına geldiğini söyledi. "Onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın" ayetini okuyan Erbaş, şunları söyledi:

Tabii bugün onların yerini en yüksek dereceli savunma araçlarını ise o şekilde yorumlayacağız. Kime karşı? Bunlarla Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve sizin görmediğiniz, Allah'ın gördüğü düşmanlarınızı korkutasınız diye böyle hazırlık yapın. İşte Özdemir ağabeyimiz ve çocukları, bu ayeti kerimenin emrini yerine getirmek üzere gece gündüz demediler, çalıştılar inşallah yapmış oldukları tüm faaliyetler amel defterlerinde karşılarına çıkar inşallah.

Bir de şu Hadis-i Şerif aklımıza geliyor. 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanlardır.' Bir başka Hadis-i Şerif'te, 'İnsanlar öldüğü zaman amel defterleri kapanır ama 3 kişininki kapanmaz. Sadaka-i cariye sahibi, ilminden istifade edilen alimler, bir de hayırlı evlat yetiştiren babalar, anneler.' Bunların birisi amel defterinin kapanmaması için yetiyor. Ama ben inanıyorum ki Özdemir Bayraktar, üçünü de hak ediyor. İlminden Türkiye istifade etti, hayırlı evlatlar yetiştirdi ve sadaka-i cariye sahibi bir insandı."

Selçuk Bayraktar: İlham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da, babalarının kendileri için canlarından kıymetli olduğunu belirterek, "Bir tarafta babamızdı, bir tarafta arkadaşımızdı, aynı zamanda rehberimizdi. İlham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı." dedi.

Bayraktar, 20 sene önce İHA yolculuğuna çıktığımızda, ülkemizin tam bağımsızlığı için kimsenin, 'yapılamaz, bizler yapamayız, ancak yabancılar yapabilir' dediği dönemde, en ufağından başlayarak ve hatta kimsenin 'siz bu sistemin çarklarına uymadan asla yol alamazsınız' dediği dönemde inandığı doğrudan, bildiği hak yoldan, dosdoğru, dimdik giderek herkesin inadına, tüm sistemin inadına bugün 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi." ifadelerini kullandı.

"O asla sancağı bırakmadı"

Babasının asla inandığı yoldan, doğrudan, dürüstlükten, namustan bir zerre ödün vermeden gerçekleştirdiğini ifade eden Bayraktar, "Babamın en büyük bize kattığı, evlatlarına ve ekibimize, bunun yanında milli teknoloji hamlesine gönül vermiş, ülkemizin tam bağımsız yarınları için gönül vermiş gençlerimize aşıladığı en büyük değer de bu oldu. Dosdoğru yaşadı, asla eğmedi, bükmedi, bildiği yoldan asla sapmadı." dedi.

Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bunun yanında ilk günden itibaren, sancağın konulduğu yere yani iş yerine, yani araziye, dedi ki, 'Benim yatacak yerim yok, ancak burada yatıp kalkarım.' Son nefesine kadar Hastaneye götürdüğümüz 3 ay önceki döneme kadar, iş yerinde yatıp kalktı. O asla sancağı bırakmadı. Bugün de sabah hepimiz onu ülkemizin akamete uğratılmış milli teknoloji hamlesindeki serüveninin yeniden doğduğu yerden, yani onun evinden, yani mücadele hattının merkezinden kendisini uğurladık. Biz inanıyoruz ki onun açtığı yolda yetişecek nice eserler çıkacak, bizler bu yoldan hayatımızın sonuna kadar dosdoğru devam edeceğiz."

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi Bayraktar'ın vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Erdoğan: Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." mesajını paylaştı.

Hayatını, sağlığını ve varlığını Milli SİHA'lara adadı

Milli SİHA'ların öncü ismi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, ülkenin tam bağımsızlığı için hayatını, sağlığını ve varlığını Milli SİHA'lara adadı.

1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde dünyaya gelen Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

Baykar'ı tek bir matkap makinası ile kurdu

1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Her zaman örnek gösterildi

Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanlayan Bayraktar'ın çalışma hayatındaki azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki her zaman örnek gösterildi.

Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü

Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.

Özdemir Bayraktar, dün 72 yaşındayken hayata veda etti.