Halkına bağımsız bir devlet bırakan Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, 18 yıl önce hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından İzzetbegoviç ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Oktay, paylaşımda, "Ömrünü, milletinin bağımsızlığına ve onur mücadelesine adayan dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 18. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" sözlerine yer verdi.