Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aliya İzzetbegoviç'i andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 18. yılında saygı ve rahmetle andı.
Halkına bağımsız bir devlet bırakan Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, 18 yıl önce hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından İzzetbegoviç ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Oktay, paylaşımda, "Ömrünü, milletinin bağımsızlığına ve onur mücadelesine adayan dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'i, vefatının 18. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" sözlerine yer verdi.
Ömrünü, milletinin bağımsızlığına ve onur mücadelesine adayan; dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum #Aliyaİzzetbegoviç'i, vefatının 18. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/qXQEf8ECBC— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 19, 2021
Etiketler: Fuat Oktay Bosna Hersek
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