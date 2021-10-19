Türkiye, yol güvenliğinde dünyada bir ilk niteliğinde olan proje başlattı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK ortaklığında hazırlanan proje ile 15 bin kilometrelik bir ağa, fiber optik kablo döşeniyor.

Proje ile yollar araç bilgisayarları ile sürekli ağ iletişimi için de olacak, sürüş güvenliği sağlanacak. Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu projenin detaylarını TRT Haber'e anlattı.

"Sürücü şunu bilecek, bir kere yola girdiği zaman yolla ilgili her türlü bilgiyi alacak. Yani dijital olarak alacak, her türlü bilgilendirilmiş olacak ve daha güvenli seyahat planlamasını daha sağlıklı yapmış olacak. İstediği yere daha güvenli ulaşmış olacak."

Pilot güzergah seçildi

Akıllı yol projesi için fiberoptik kablolar döşenmeye başladı. İlk uygulama için pilot güzergah da belirlendi.

Akıllı yol 7/24 drone yardımıyla havadan kontrol edilecek. Bu sayede olası trafik kazaları hemen tespit edilip, kısa sürede ekiplerin bölgeye sevk edilmesi sağlanacak. Projenin pilot uygulaması için ise İstanbul Havalimanı Hasdal güzergahı seçildi.

2022'den itibaren kullanılacak

Sistem sayesinde yol, seçilen güzergahtaki bütün bilgileri araç bilgisayarına iletecek. Kazalardan yağışa, yoğunluktan yol çalışmalarına kadar tüm bilgiler anlık olarak sürücü tarafından bilinecek. Sistem ayrıca otonom, yani sürücüsüz araçlara da uyumlu olacak. Uraloğlu, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yolla aracın haberleştiği ve yönlendirildiği, trafiğin yönetildiği bir sistem. Bununla ilgili de yaklaşık 15 bin kilometre fiber optik ağ döşenmesi işlemine başladık. Şu anda 1500 kilometreler civarındayız."

Akıllı yol uygulamasının 2022 yılından itibaren başta bölünmüş yollar olmak üzere birçok ulaşım ağında kullanılmaya başlaması planlanıyor.