Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde, partisinin 97. Kuruluş Yıl Dönümü" programı çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Uzun süre CHP iktidar olamadı. Doğrudur. Ama bunun kabahati vatandaşta değil bizde." diyerek partisini eleştirdi, "Vatandaşın yanında olun" mesajı verdi:

"Bakın rahat söylüyorum, kabahati bizde, Cumhuriyet Halk Partililerde. Köy köy gezmezseniz, vatandaşın sofrasına oturmazsanız, Ankara'da konuşup da 'Vatandaş bana oy verir.' derseniz bu iş olmaz. Gezeceksiniz, vatandaşın sofrasına oturacaksınız, derdini dinleyeceksiniz, sizi en sert şekilde eleştirse bile eleştiriyi büyük bir sabırla ve hoşgörüyle dinleyeceksiniz."

Kılıçdaroğlu, partinin resmen kuruluşunun 9 Eylül 1923 olduğunu, 97 yılı kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyeti kuranların ilk söyledikleri sözlerden birisinin "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, cumhuriyetin kurulduğu yıllarda 10 binlerce kimsesizin olduğunu, 30 Haziran 1921'de Çocuk Esirgeme Kurumunun kurulduğunu hatırlattı.

Binlerce çocuğun babasının cephelerde şehit düştüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, çocuklara o dönemin hükümetinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahip çıktığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 97. kuruluş yıl dönümünde konuşma yapıyor. https://t.co/TNFFQdGMq0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2020

"Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir"

Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığının 10 Eylül 1921'de kurulmasının sağlandığını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet kurulmadan bir toplumsal barışı, bir toplumsal huzuru sağlamak istemiştir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları. O kadrolara saygı duyacak mıyız? Saygı duyacağız, yanlışları mı var bunları yaptıkları için? Hayır yanlışları yok. Ülkeye mi sahip çıkıyorlar? Evet, kendi insanına mı sahip çıkıyorlar? Evet. Onları padişahın kulu, kölesi olarak değil genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özgür vatandaşları olarak konumlandırıyorlar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, avukat bürolarında hazırlanan bir dilekçe ile kurulan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın en eski ve en köklü ve bütün mazlum milletlerin örnek aldığı bir partidir, bir demokrasi partisidir, bir insan hakları partisidir, bir sosyal devlet partisidir, bağımsızlığı ilke edinen bir partidir, milli kurtuluşçu zihniyete sahip olan bir partidir. Kökleri Kuvay-ı Milliye'de, kökleri insanda, kökleri hakkı, hukuku ve adaleti savunmakta olan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bakmak lazım."

Partinin kurulduğu dönemdeki kadrolarda yer alan herkesin savaş meydanlarından geldiğini, ülkenin perişan olduğunu ve kalkınması gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu doğrultuda, 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığını söyledi.

Gölcük'te tersanenin, İş Bankasının ve milli Anadolu Sigortanın kurulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, devlet üretme çiftliklerinin de hayata geçirilerek, çiftçiye örnek kuruluşların gösterildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, ilk kez madeni para basıldığını, köylünün tarımla geçindiğini ve piyasa ekonomisinin söz konusu olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin yaptığı ilk işin köylünün üzerinden aşar vergisini kaldırmak olduğunu söyledi.

Ulaşımın da önemli bir sorun olduğunu belirterek, "Polatlı'dan Ankara'ya gelmek bir günü alıyordu, şimdi 10 dakikada gidiyorsunuz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, milli demir yolunun olmadığını var olanları da yabancıların çalıştırdığını bildirdi.

Genç Cumhuriyetin topladığı vergilerle ve birikimlerle birçok şehre demir yolu götürdüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Dikili ağacı yok diyorlar. İnsanda biraz vicdan olur, insanda biraz ahlak olur, insanda en azından toplu iğne ucu kadar bir vicdan kırıntısı olur. Bunlar neyle yapıldı? Gidip birilerine yalvarıldı 'aman bize para getirin' diye mi yapıldı? Hayır. Elaleme el avuç mu açıldı? Hayır. Her kuruşun hakkı yerinde verildi." dedi.