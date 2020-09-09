İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alibeyköy'de taksi şoförü Emre Etyemez'in, trafikte diş doktoru Sena K'ye saldırdığı ve aracına zarar verdiği, eşi Gülüzar Etyemez ve baldızı olan diğer şüpheli Buse Keleş'in de Sena K'ye "hakaret ettikleri" iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

8 yıla kadar hapsi istendi

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Emre Etyemez'in "basit yaralama, hakaret, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından, 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar, tutuksuz şüpheliler Gülüzar Etyemez ve Buse Keleş'in de, "basit yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, olayın yaşandığı 13 Ağustos'ta, müşteki Sena K. ve Emre Etyemez'in seyir halindelerken Alibeyköy'de yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadıkları belirtilerek, Emre Etyemez'in müştekiye hakaret ettiği, tehditte bulunduğu, aracına zarar verdiği ve yaralama eylemini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Emre Etyemez ile beraber olan diğer şüpheliler Gülüzar Etyemez ve Buse Keleş'in de, fikir ve eylem birliği içinde müştekiyi yaraladıkları, hareket edip tehditte bulundukları aktarılan iddianamede, soruşturmada alınan doktor raporunda, müşteki Sena K'nin sol bileğinden tutularak sol koluna vurulduğu, basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde yaralandığının belirtildiği kaydedildi.

İddianamede, ayrıca Sena K'nin arabasının üzerine çıkılarak ön camının da kırıldığı belirtildi.

İddianamede, tüm şüphelilerin müşteki Sena K. hakkında, kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayetçi oldukları ancak bu suç duyurusuyla ilgili takipsizlik kararı verildiği, bu soruşturmayla ilgili tarafların uzlaşmadığı da ifade edildi.

Hazırlanan iddianamenin İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildiği ve değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.