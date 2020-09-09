Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunlarını hedef aldı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, söz konusu nefret söylemi sonrası harekete geçti.

Mütercimler'den şikayetçi olan Dernek yönetimi, İstanbul Adalet Sarayı'nda açıklama yaptı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, katıldığı bir programda imam hatip mezunları için hakaret içeren ifadelerde bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacak. ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, ayrıntıları @trthaber’de anlattı.https://t.co/DO3OUrEtgJ pic.twitter.com/J9Po5Xgbzu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2020

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, Mütercimler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama" fiillerinden suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Çal, imam hatiplere yönelik iftiralara asla izin verilmeyeceğini belirtti, "İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı-küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil Türkiye’yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır." dedi.

İmam hatip okullarının kurulduğu günden bu yana ilime ve bilime büyük katkılar sunduğunu söyleyen Çal, "69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli, alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir." ifadelerini kullandı.

ÖNDER yönetimine KADEM ve TÜGVA Aksiyon Müzik grubu da destek verdi.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları ve Eğitim Bir Sen de şikayetçi oldu

Erol Mütercimler hakkında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Bakırköy'de, Eğitim Bir Sen de Ankara'da suç duyurusunda bulundu. Görev yaptığı Haliç Üniversitesi de Mütercimler'in tepki çeken sözleri üzerine soruşturma başlattığını duyurmuştu.