Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 130 bin liranın 13 Şubat 2018'den itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacı Erdoğan'a verilmesine hükmetti.

Toplam tazminat 828 bin lira oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha önce de söz konusu iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üç kez tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısındaki yaptığı konuşmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası, 7 Haziran'da karara bağlanmıştı. Kılıçdaroğlu, Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, aynı iddialar üzerine açılan bir başka davada, 13 Haziran'da, Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Üçüncü tazminat davasının görüldüğü Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Kılıçdaroğlu'nu 359 bin lira manevi tazminata mahkum etmişti.

Böylece Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları nedeniyle İstanbul'da açılan 4 farklı tazminat davasında, işleyecek yasal faizle birlikte 828 bin lira tazminata mahkum edilmiş oldu.

Kaynak: AA