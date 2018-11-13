İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

16 ilde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında, aralarında doktor, muvazzaf asker, TÜBİTAK görevlisi ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 zanlı gözaltına alındı.

Terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki "Ege Bölgesi ümit yapılanması"nda yer aldıkları belirtilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

13 şüpheli ise aranıyor.

Kaynak: TRT Haber