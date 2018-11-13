AK Parti’de aday adaylığı için 5 bin başvuru

AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’de kurmaylarıyla bir araya geldi. Yerel seçim ile ilgili ön toplantı yaptı, hazırlıklarda gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

5 bin kişi başvuru yaptı

Erdoğan’ın talimatıyla, aday adaylığı başvuru süresi 16 Kasım Cuma gününe kadar uzatıldı. Şu ana kadar yaklaşık 5 bin kişi aday adaylığı için başvuru yaptı.

Başvurular internet ortamının yanı sıra AK Parti Genel merkezine, il ve ilçe başkanlıklarına da yapılabiliyor.

AK Parti’de mevcut belediye başkanları, il, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarının ilk etapta başvurusu alınmıyor. Aday olmak isteyenlerle ilgili kararı genel merkez verecek.

3 dönem kuralına takılanlar aday gösterilemeyecek

AK Parti’de devam eden 3 dönem kuralına takılan belediye başkanları da tekrar aday gösterilemeyecek. Bu kurala takılan 92 mevcut belediye başkanı bulunuyor. Bunlardan biri büyükşehir, biri il, 59'u ilçe, 18'i ise belde belediye başkanı.

Başvuru sürecinin ardından 18 Kasım’da tüm Türkiye'de aynı anda temayül yoklaması gerçekleştirilecek. Sonuçlar aynı gün ilgili yöneticiler tarafından görülebilecek.

Kaynak: TRT Haber