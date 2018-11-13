Yargıdan darbecilere 220 davada ağır ceza

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok sayıda soruşturma başlatıldı.
Soruşturmaların tamamlanmasıyla Türkiye genelinde açılan davalarda, aralarında darbe girişimini yöneten askerlerin de bulunduğu sanıklar, hakim karşısına çıkarak hesap vermeye başladı.
Darbe girişimiyle ilgili açılan davalardan 220’si tamamlandı.
Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan 831'i ağırlaştırılmış müebbet, 978'i müebbet hapis cezasına mahkum edildi.
Karara bağlanan davalarda 915 sanık hakkında da 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
Kaynak: AA