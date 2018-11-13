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Yargıdan darbecilere 220 davada ağır ceza

Darbe girişimine yönelik açılan ve karara bağlanan 220 davada, bin 809'u ömür boyu olmak üzere darbeci 2 bin 724 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi.

13 Kasım 2018 Salı 09:04





