10 bin mahalle bekçisi alınacak

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu verildi.

İçişleri Bakanlığına 36 kadro açıldı

Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro açıldı.

Açılan söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.

Özel harekat eğitimi veriliyor

Bekçi adayları, tabanca ile kısa ve uzun namlulu otomatik silahları her ortam ve şartta güvenli şekilde kullanabilmeleri amacıyla eğitiliyor.

Bekçi adaylarının zorlu koşullara hazırlandığı eğitimlerde çeşitli parkurlarda uygulamalar gerçekleştiriliyor, gerçek mermiler kullanılıyor.

Terör operasyonlarında görev almış uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde bekçi adayları, spor, kondisyon, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı, gece ve gündüz silahlı olaylara müdahale, araç ve şahıs durdurma- arama, önlem geliştirme ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok alanda bilgiyle donatılıyor.

Suç oranı azaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde Önleyici Hizmetler Amirliği’ne bağlı olarak çalışan bekçilerin yetkileri polisle aynı genişlikte.

Kimlik kontrolü ve üst arama yetkileri bulunan gece bekçileri, aynı zamanda şüpheli gördükleri araçları durdurup arama da yapabiliyorlar.

En çok ihbar aldıkları konular ise hırsızlık, uyuşturucu kullanımı ve çevreye verilen rahatsızlıklar.

İstanbul’un her bir noktasına huzur dağıtan bekçilerin çalıştıkları bölgelerdeki suç oranlarında gözle görülen miktarda bir azalma yaşandı.

Kaynak: AA / TRT Haber