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Down sendromu hakkında Meclis araştırma komisyonu

Down sendromu hakkında Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

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Down sendromu hakkında Meclis araştırma komisyonu

Down sendromu ile tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği hakkında iki ayrı Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan başka bir TBMM kararıyla, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, bunların üretimi ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ile alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla da Meclis araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlara göre 12 üyeden oluşacak her iki komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: tbmm, resmi gazete, komisyon, down sendromlu
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