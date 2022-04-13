Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 165 bin lira tazminat ödeyecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı 4 manevi tazminat davasına ilişkin kararlar Yargıtay tarafından onandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 165 bin lira tazminat ödeyecek.
Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptı.
Yargıtay'ın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açılan 4 davada verilen tazminat kararlarını kesinleştirdiğini ifade etti.
"Yargıtay'ın kararlarında, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığına dikkat çekildi" dedi.
Hüseyin Aydın, Man adası iddiaları ile ilgili olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kişisel saldırı niteliğinde olduğu sonucuna varıldığını belirtti.
Onaylanan karalar sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 165 bin liralık manevi tazminat ödemesine hükmedildi.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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