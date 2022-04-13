Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
AKSUNGUR'dan atılan MAM-L hedefi başarıyla vurdu
Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu" denildi.
Açıklamayla birlikte hedefin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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