Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha istihdama verdiklerini önemi vurguladı. İşverenlere çağrı yaptı.

"Bizim için asıl olan, özellikle her bir insanımızın çalışacak iş, evine götürecek ekmek, başını sokacak yuva bulabilmesidir" diyen Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat vurgusu yaptı.

İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladıklarını dile getiren Erdoğan, "İşbaşı Eğitim Programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. Böylece bu kapsamda işe giren her bireye bir veya iki yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız." dedi.

Kursiyerlerin istihdam süresi 120 günden az olmayacak

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de duyurulan, Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile işbaşı eğitim programlarında yüzde 70 istihdam koşulu getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel öğretim kurumları, üniversiteler, özel sektör iş yerleri, kuruluş amaçları doğrultusunda olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi, işveren, esnaf sendikaları, özel kanunla kurulan banka ve kuruluşları, bunlara bağlı iş yerleri, iktisadi işletmeleri bulunan dernek ve vakıflarla kurs düzenleyebilecek.

Tüm mesleki eğitim kursları en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla düzenlenebilecek.

Özel sektör iş yerleri en az 5 sigortalıya sahip olmaları durumunda bu kurslardan yararlanabilecek.

İş birliği yöntemiyle düzenlenecek kurslarda, kursiyerin zaruri gideri ve sigorta prim gideri ile eğitici giderleri karşılanacak.

İşbaşı eğitim programları kapsamındaki değişiklikler

İşbaşı eğitim programları sadece katılımcıların mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenecek.

Türk Meslekler Sözlüğü'nde nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda yer alan mesleklerde bu programlar düzenlenemeyecek.

İşbaşı eğitim programları en az 5 sigortalıya sahip işverenlerle düzenlenecek.

Tüm programlar, en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilmesi koşuluyla düzenlenebilecek.

Katılımcılar veya katılımcı yerine istihdam edilen kişiler, 60 günden az olmamak üzere fiili program gününün en az 3 katı kadar süreyle istihdam edilecek.

İşveren tarafından hesaplanan sigortalı sayısının en fazla yüzde 30'una kadar katılımcı talep edilebilecek.

İşbaşı eğitim programları, günlük en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 45 saatten ve 6 günden, toplam ise en fazla 240 fiili gün olarak düzenlenebilecek.

Program süreleri, sektör, meslek veya iş yeri bazında İŞKUR tarafından değerlendirme yapılarak sınırlandırılabilecek.

Kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı 3'ü geçemeyecek

Daha önce bir kurs veya programa katılanlar için kurs ve/veya programlar (çalışanların mesleki eğitimi hariç) arasında 9 ay bekleme süresi bulunacak.

Özel sektör iş yerleriyle aynı ayda ya da dönemde düzenlenecek kurs veya programa katılacak toplam kişi sayısı, belirlenen şekilde hesaplanan sigortalı sayısının aritmetik ortalamasının yüzde 50'sinden fazla olamayacak.

Özel sektör iş yerleriyle düzenlenecek kurs veya programa katılacak kişilerden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almamış olanlara işveren tarafından mesleğin özelliği dikkate alınarak en az temel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi sağlanacak.

Mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla 2'şer kere yararlanabilecek.

Kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise 3'ü geçemeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ek istihdama destek müjdesi verdi. Peki ek istihdam nasıl desteklenecek?



Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Öğr. Gör. Tarkan Zengin ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel @trthaber’de değerlendiriyor. https://t.co/K9Unp6p4B4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2022

Ek istihdama destek nasıl sağlanacak?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, yeni istihdam programını TRT Haber'de değerlendirdi.

İstihdam teşviklerinin koronavirüs süreciyle birlikte hızlandığını vurgulayan Zengin, "Sanayi sektöründe istihdamın arttığının göstergesi çarkların döndüğünü gösteriyor" dedi.

Türkiye'de yaklaşık 750 bin gencin iş gücü piyasalarına katıldığını söyleyen Zengin, "Bu kişilere istihdam oluştursanız bile oranınız zaten sabit kalıyor. Türkiye böyle dinamik ve genç bir ülke. İşte bu tedbirlerden birisi de işbaşı eğitim programları" diyor.

Temel hedefin istihdamın devamlığı olduğunu söyleyen Zengin, "Devlet işçinin masraflarını 6 ay boyunca karşılıyor. İşverene de "senden bu çalışanın kaldığı süre kadar en az 3 katı istihdam garantisi vereceksin" taahhütü istiyor.