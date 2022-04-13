Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayata geçirilecek yeni istihdam programını paylaştı.

İlave istihdama 3 aydan 6 aya kadar prim desteği sağlayacaklarını vurgulayan Erdoğan, programla ilgili şu bilgileri verdi:

"İş gücü istatistikleri şubat ayında da 30 milyonun üzerinde seyreden istihdamın artmaya işsizliğin azalmaya devam ettiğine işaretidir. Şimdi istihdam ile ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık. İş başı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ile sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. Böylece bu kapsamda işe giren her bireye bir veya iki yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İş verenlerimizi istihdam garantili yeni iş başı eğitim programımızdan istifade etmeye çağırıyorum."

Ek istihdam programının detayları

Erdoğan'ın açıkladığı istihdam programının detayları da belli oldu.

[Grafik: TRT Haber]

İş başı eğitim programına katılacak işçiler için başvuru şartları:

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, iş verenin birinci veya ikinci derece hısmı olmamak, başvurulacak iş yerinde başvuru tarihinden bir yıl önce sigortalı olmamak.

Yeni istihdam programı kapsamında ilave istihdam sağlayan işverenlere prim desteği sağlanacak. İşe alınacak her işçinin 3 veya 6 aylık ücret ve primini devlet ödeyecek. İşçi ve işverenlerin programdan yararlanma şartlarını @trthaber muhabiri Şeyma Bay aktardı. pic.twitter.com/8dBWP1CqES — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2022

İşçiler, başvurularını Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri, hizmet merkezleri ve İŞKUR e-Şube'den yapabilecek.

Başvuru yapacak iş verenlerde de şu şartlar aranacak:

En az 5 sigortalı çalışanı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak.

[Grafik: TRT Haber]

Program nasıl uygulanacak?

-Çalıştırılan sigortalı sayısının yüzde 30'una kadar katılımcı talep edilebilecek,

-Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yerleri için en fazla 6 ay uygulanacak, diğer sektörler için en fazla 3 ay verilecek,

-İşveren program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdamı taaahhüt edecek.

Grafik: TRT Haber I Nursel Cobuloğlu