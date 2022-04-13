Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, çeşitli sosyal yardım programlarıyla destek olduklarını ifade etti.

Doğal gaz tüketim desteğinden elektrik yardımına, barınma yardımından sosyal ekonomik desteğe, evde bakım yardımından Genel Sağlık Sigortası yardımına kadar birçok başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Yanık, hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardımlaşma sistemini kurduklarını ve bunu devam ettirdiklerini belirtti.

Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hanelere mart ayı içerisinde yaklaşık 231 milyon lira elektrik tüketim desteği verdiklerini ifade etti.

"Vatandaşlarımızın SGK'ye ödemesi gereken 2,6 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası primini üstlendik"

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik şubat ayında hayata geçirilen doğal gaz tüketim desteğinin ilk ödemelerinin de başladığına dikkati çeken Yanık, bu kapsamda 80,5 milyon lira ödeme yaptıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarının altını çizdi.

Bu doğrultuda Genel Sağlık Sigortası primlerinin karşılandığını aktaran Yanık, "Vatandaşlarımızın SGK'ye ödemesi gereken 2,6 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası primini Bakanlık olarak biz üstlendik. Ayrıca 2,8 milyon liralık hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı adı altında ödenen tutarı da hak sahiplerine iade ettik" dedi.

"Aileler, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabiliyor"

Engelli vatandaşlara yönelik politikalar geliştirmenin yanı sıra ekonomik destek verdiklerini de belirten Yanık, bu kapsamda 653 milyon lira engelli aylığını, 836 milyon lira yaşlı aylığını ve 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

İhtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda sosyal ekonomik destek sunduklarını belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda sosyal ekonomik destekle ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Mart ayı içerisinde ailelerimize toplamda 236 milyon lira destekte bulunduk."

"Şartlı eğitim yardımı ile ailelere destek verildi"

Bakan Yanık, "Şartlı eğitim yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulundukları bilgisini paylaştı.

"Şartlı sağlık yardımı" ile 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını aktaran Yanık, çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarına yönelik destek verdiklerini de ifade etti. Yanık, bu üç yardım kapsamında hak sahiplerinin hesaplarına toplamda 292 milyon lira yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Yanık ayrıca, doğum sonrasında talep eden her Türk vatandaşı ve Mavi Kartlılar için doğum yardımı kapsamında, mart ayında yaklaşık 32 milyon lira tutarında destek sağladıklarını bildirdi.

"Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak aktarıldı"

Yanık, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gereksinimlerinin karşılanabilmesi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktardıklarını belirtti.

Bu kapsamda 202,5 milyon liranın periyodik pay aktarımının yapıldığına dikkati çeken Yanık, toplamda 426,5 milyon liranın ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına ilişkin vakıflara gönderildiğini ifade etti.

"Salgın destekleri sürüyor"

Bakan Yanık, COVID-19 salgını nedeniyle hayata geçirilen Salgın Sosyal Destek Programı ile dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini ifade etti.

E-Devlet üzerinden Faz-3 destek başvurusunun sürdüğünü aktaran Yanık, mart ayında 8,5 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kış nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların barınma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yardımlarının da bulunduğunu belirten Yanık, "Bu ay içerisinde aktardığımız 3,5 milyon liralık barınma yardımı ile oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinin yapımı bakım-onarımını gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi desteklerin düzenli şekilde devam ettiğine dikkati çeken Yanık, "Elektrik yardımından barınma yardımına, evde bakım yardımından sosyal ekonomik desteğe, Genel Sağlık Sigortası yardımından eğitim yardımına kadar birçok başlıkta vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bu doğrultuda mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik 6,6 milyar lirayı aşan nakdi yardımda bulunduk" bilgisini verdi.