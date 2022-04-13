Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
804 hastanede COVID-19 hastası kalmadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tüm Türkiye’de, yoğun bakımda bir tek COVID-19 hastası olmayan hastane sayısının 804, yatan hasta sayısı sıfır olan hastane sayısının ise 519 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de, COVID-19 hastası olmayan hastanelere ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Koca paylaşımında, Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" dedi.
Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2022
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