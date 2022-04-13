Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kaplan bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2022
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/luhV9U5iau
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