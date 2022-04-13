Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 08:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra birimlerinde düzenlemeye gidildi
[Fotoğraf: AA]
Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatındaki bazı birimlerin bağlı olduğu müdürlüklerde değişiklik yapıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında bulunan Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Düziçi, Kadirli ve Osmaniye işletme müdürlükleri Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlandı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kilis Orman İşletmesi ise bundan sonra faaliyetlerini Hatay Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütecek.
Karar hükümlerinin yürütülmesi sorumluluğu Tarım ve Orman Bakanı'nda olacak.
Etiketler: Orman Resmi Gazete
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