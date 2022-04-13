Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gitti.

Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, sahur için Kredi Yurtlar Kurumu İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle birlikte sahur yapan Bakan Kasapoğlu, sahur sonrasında da öğrencilerin taleplerini dinledi.

Kasapoğlu, ziyaretin ardından beraberindeki heyet ile yurttan ayrıldı.