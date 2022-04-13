Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Sanık Ümitcan Uygun, "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer 2 sanık da delillerini saklama suçundan 1 ay 6 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada sanık Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara ilişkin ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/7N6W9Mj3oT pic.twitter.com/OeIcjkdK8B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 13, 2022

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ümitcan Uygun'un Hankulu'yu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları belirtilmişti.

Bu kapsamda sanık Uygun'un, kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbete, tutuksuz sanıklar Furkan G. ve Dilan C'nin de suç delillerini karartmaktan 5'şer yıla kadar hapse mahkum edilmesi istenmişti.