Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Salgından en çok etkilenen, eğitime, gıdaya, temel haklarına erişemeyen, faturalarını ödeyemeyen sevgili Roman kardeşlerim, hiç umutsuzluğa kapılmayın, tüm sorunlarınızı biliyorum. Söz veriyorum hepsini ertelemeksizin birlikte çözeceğiz. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Salgından en çok etkilenen, eğitime, gıdaya, temel haklarına erişemeyen, faturalarını ödeyemeyen sevgili Roman kardeşlerim, hiç umutsuzluğa kapılmayın; tüm sorunlarınızı biliyorum. Söz veriyorum hepsini ertelemeksizin birlikte çözeceğiz. #8NisanDünyaRomanlarGünü’nüzü kutluyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 8, 2021