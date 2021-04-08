Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Salgından en çok etkilenen, eğitime, gıdaya, temel haklarına erişemeyen, faturalarını ödeyemeyen sevgili Roman kardeşlerim, hiç umutsuzluğa kapılmayın, tüm sorunlarınızı biliyorum. Söz veriyorum hepsini ertelemeksizin birlikte çözeceğiz. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Salgından en çok etkilenen, eğitime, gıdaya, temel haklarına erişemeyen, faturalarını ödeyemeyen sevgili Roman kardeşlerim, hiç umutsuzluğa kapılmayın; tüm sorunlarınızı biliyorum. Söz veriyorum hepsini ertelemeksizin birlikte çözeceğiz. #8NisanDünyaRomanlarGünü’nüzü kutluyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 8, 2021
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu
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