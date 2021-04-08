Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu zirve toplantısıyla 4 yıla yakın süren dönem başkanlığını Bangladeş'e devrediyoruz. Sekretaryasına İstanbul'da ev sahipliği yaptığmız teşkilatımız kuruluşundan bu yana çeyrek asırlık dönemde güçlenerek yoluna devam etmiştir.

Daha adil daha müreffeh istikrarlı dünya hedefi ile çalışan bir yapı olarak önemli işlere de imza attık. Önümüzde halen katetmemiz gereken ciddi bir mesafe olduğunu biliyoruz. Barış, huzur ve esenlik dolu bir dünya için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Son bir yıldır koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta bir imtihanla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar 193 ülkede yaklaşık 3 milyona yakın insanın hayatına mal olan salgınla mücadelede ilk günden beri uluslararası işbirliğinin önemine ve zaruretine dikkat çektik.

"Türkiye olarak yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız"

Vatandaşlarımıza en ileri sağlık hizmeti sunarken dost ülkeleri de yalnız bırakmadık. Zor dönemde dayanışmamızı açıkça ortaya koyduk. Salgının küresel düzeyde borç krizine dönüşmemesi için en yoksul ülkelere yönelik borç ödemelerinin ertelenmesinin başlatılmasını ve süresinin uzatılmasını destekledik. Virüse karşı en büyük gücümüz olan aşı meselesinin çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi gerektiğini her platformda açıkça ifade ettik. Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

Günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkabilmek için yüksek teknoloji ve inovasyon anahtar konumundadır. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme oranları için yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Ülkelerimizin en prestijli üniversitelerinin dahil olduğu 'D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı' girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Yenilenebilir enerji, yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir ve nanoteknoloji gibi yenilikçi alanlarda üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımız arasında bilgi paylaşımını mümkün kılan bu ağ, ülkelerimizin hak ettiği yere ulaşması bakımından kritik önemdedir.

"Online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz"

D-8 içi ticaret hacminin 7 kat artması değerlidir. Ancak yeterli değildir. Türkiye olarak D-8 ülkeleri arasında ticaretin kolaylaştırılması için bir strateji belgesi hazırlayarak sizlere gönderdik. İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz.

"Yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır"

D-8'i günümüzün ihtiyaçlarına göre yenilemeli, proje ve sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmeli, karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atmalıyız. Teşkilatımızı bir önceki zirvemizde de belirttiğim üzere yeni üye ve ortaklarla güçlendirerek etki alanını daha da genişletmemiz gerektiğine inanıyorum. 2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ispatladı. Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır. D-8 takas bankasının bu yönde çalışmasını hızlandırmasını bu bakımdan faydalı görüyorum.