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TRT Haber 20.07.2024 11:50

Kıbrıs gazileri ve Türk komandoları KKTC'de buluştu

Milli Savunma Bakanlığı 50 yıl önce Beşparmak dağlarında destanlar yazan Mutlu Barış Harekatı’nın kahraman Gazileri ve Türk komandolarının KKTC'de bir araya geldiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kıbrıs gazileri ve Türk komandolarının bir araya geldiğini duyurdu.

MSB bu buluşmayı sosyal medya hesabından video ile duyurdu:

"50 yıl önce Beşparmak dağlarında destanlar yazan Mutlu Barış Harekâtı’nın kahraman Gazileri ile Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde Türk ordusunun gücünü dünyaya gösteren kahraman Komandolarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya geldi.

Komandolarımız, Gazilerimizin huzurunda Komando Andı okuyarak Kıbrıs Türkü’nün dün de bugün de yalnız olmadığını dünyaya haykırdı."

 


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Kıbrıs gazileri ve Türk komandoları KKTC'de buluştu
Kıbrıs gazileri ve Türk komandoları KKTC'de buluştu
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