Kıbrıs gazileri ve Türk komandoları KKTC'de buluştu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kıbrıs gazileri ve Türk komandolarının bir araya geldiğini duyurdu.

MSB bu buluşmayı sosyal medya hesabından video ile duyurdu:

"50 yıl önce Beşparmak dağlarında destanlar yazan Mutlu Barış Harekâtı’nın kahraman Gazileri ile Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde Türk ordusunun gücünü dünyaya gösteren kahraman Komandolarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya geldi.

Komandolarımız, Gazilerimizin huzurunda Komando Andı okuyarak Kıbrıs Türkü’nün dün de bugün de yalnız olmadığını dünyaya haykırdı."