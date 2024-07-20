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Dünya
TRT Haber, AA 20.07.2024 11:16

Ersin Tatar: 20 Temmuz Kıbrıs Türkünün yoktan var oluşudur

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarında konuştu. Tatar, 20 Temmuz Kıbrıs Türkünün yoktan var oluşudur. Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene. Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Ersin Tatar: 20 Temmuz Kıbrıs Türkünün yoktan var oluşudur

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı geçit töreninde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ndeki konuşmasına atıfta bulunan Tatar, Kıbrıs'ta "egemen eşit ve eşit uluslararası statü temelindeki yeni siyasete" güçlü destek vermesinden dolayı Fidan'a teşekkür etti.

Ersin Tatar TRT Haber'e konuştu: Türkiye Cumhuriyeti KKTC'nin yanında
Ersin Tatar TRT Haber'e konuştu: Türkiye Cumhuriyeti KKTC'nin yanında

Tatar, "TDT Zirvesi'nde de ifade edildiği gibi Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır." diyerek KKTC'nin Türk devletleriyle her alanda ilişki kurmaya hazır devlet yapısına sahip olduğunu dile getirdi.

TDT'nin 21. yüzyılda tüm siyasi dengeleri derinden etkileyebilme potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Tatar, "Türk Devletleri Teşkilatının sınırları, Doğu Akdeniz'e kadar genişletilerek en güneyindeki Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımlarıyla daha da güçlü hale gelmiştir." ifadesini kullandı.

Ersin Tatar, "20 Temmuz Kıbrıs Türkünün yoktan var oluşudur. Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türküm diyene." dedi ve Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını kınadı:

"Halkımıza 60 yıldır uygulanan insanlık dışı ambargoların savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Kıbrıs Türklerini ve TSK'yı hedef alan Yunanistan Savunma Bakanı'nın düzeysiz açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Rum tarafının adımları barışa değil, gerginliğe hitap ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ersin Tatar, her zaman KKTC'nin yanında olan ve destağini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti:

"KKTC’yi tanıtmak ve refahını artırmak için Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle canla başla çalışıyoruz. Bize her alanda desteğini esirgemeyen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, siz Kıbrıs Türk halkının hakkının çiğnenerek temsil ettirilmediği BM platformunda sesimiz oldunuz. Konuşmalarınız Kıbrıs Türk halkı için büyük onur meselesidir. Her platformda sesimiz olduğunuz için teşekkür ederim."

 

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