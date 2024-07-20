Az Bulutlu 31.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.07.2024 11:00

Yunanistan'da dün 68 noktada orman yangını çıktı

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, dün 68 noktada orman yangını çıktığını açıkladı.

Yunanistan'da dün 68 noktada orman yangını çıktı
[Fotograf: Reuters]

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzun süren sıcak hava dalgası ve kuraklık, itfaiyecilerin işini zorlaştırıyor. Ülke genelinde dün 68 noktada orman yangını çıktı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yetkililer, bugün ülkenin bazı bölgelerinde kavurucu sıcakların "yüksek yangın riski" taşıdığı gerekçesiyle "turuncu alarm" durumuna geçildiğini açıkladı.

Halka dikkatli olmaları uyarısı

Turuncu alarm durumuna geçilen Atina, Argolida, Eğriboz ve Viotia'da itfaiye ekiplerinin gözlem uçuşları gerçekleştireceğini aktaran yetkililer, bu bölgelerde orman yangınlarıyla mücadele için hazırlanan Acil Durum Planı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yetkililer, halka dikkatli olmaları ve yangın çıkarabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

ETİKETLER
Yangın Orman Yangını Yunanistan
Sıradaki Haber
Zelenskiy ile Donald Trump telefonda görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:49
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Piyade Yarbay Demirkan için taziye mesajı
12:34
Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak
12:16
PTT'den Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle anma pulu
12:04
Kıbrıs Barış Harekatı Türk savunma sanayisinde dönüm noktası oldu
11:51
Kıbrıs gazileri ve Türk komandoları KKTC'de buluştu
Mehmetçiğin 50 yıl önceki zaferi Kıbrıs'ı "toplu mezarlar adası" olmaktan kurtardı
Mehmetçiğin 50 yıl önceki zaferi Kıbrıs'ı "toplu mezarlar adası" olmaktan kurtardı
FOTO FOKUS
Kıbrıs gazileri ve Türk komandoları KKTC'de buluştu
Kıbrıs gazileri ve Türk komandoları KKTC'de buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ