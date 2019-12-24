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KHK'lılara uygulanan ek tedbirler: OHAL Komisyonuna başvuru yolu açılabilecek

24 Aralık 2019 Salı 23:52 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 00:16

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler hakkında yapılan başvuruyu görüştü. OHAL Komisyonuna ayrıca başvuru yapılamayacağını öngören düzenlemeyi iptal etti.