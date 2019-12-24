KHK'lılara uygulanan ek tedbirler: OHAL Komisyonuna başvuru yolu açılabilecek24 Aralık 2019 Salı 23:52 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 00:16
Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler hakkında yapılan başvuruyu görüştü. OHAL Komisyonuna ayrıca başvuru yapılamayacağını öngören düzenlemeyi iptal etti.
Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler hakkında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna ayrıca başvuru yapılamayacağını öngören düzenlemeyi iptal etti.
Karar 7'ye karşı 8 oy çokluğu ile alındı.
Böylece, KHK'lılar hakkında uygulanan "pasaportun iptali, yurt dışına çıkış yasağı konulması, malvarlığına el konulması..." gibi ilave tedbirlerin alınması nedeniyle OHAL Komisyonuna başvuru yapılmasının yolu açılabilecek.
Kaynak: TRT Haber