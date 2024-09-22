Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.09.2024 16:01

KDK: İzin kullanan sözleşmeli sağlıkçının maaşından yapılan kesinti hukuka aykırı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıllık izin kullanan sözleşmeli sağlık personelinin maaşından yapılan kesintinin hukuka uygun olmadığını belirterek, kesintinin yasal faiziyle iade edilmesi yönünde Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne tavsiye kararı verdi.

KDK: İzin kullanan sözleşmeli sağlıkçının maaşından yapılan kesinti hukuka aykırı

Kurumun kararına göre, Mersin'deki bir aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan ebenin maaşından, kullandığı 5 günlük yıllık izni nedeniyle 1529 lira kesinti yapıldı.

Bu kesintinin yasal olmadığını, daha önce benzer konular nedeniyle açılan davalarda mahkemelerce verilmiş emsal kararlar bulunduğunu belirten ebe, işleme itirazda bulundu.

İtirazın ardından KDK'ye şikayet başvurusu yapan ebe, maaşından kesilen kısmın faiziyle iadesi edilmesini ve sonraki izin kullanımlarında maaşından kesinti yapılmasının önlenmesini istedi.

Başvuruyla ilgili görüşü alınan işveren kurum, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 21. maddesinde, "Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanına, çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır" hükmünün yer aldığını, bu nedenle izin kullanan başvurucunun maaşından kesinti yapıldığını savundu.

"Hukuka ve hakkaniyete uygun değil"

Başvuruyu inceleyen KDK, izin kullanan personelin ücretinden kesinti yapılmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna vardı.

KDK'nin kararında, ücretli iznin anayasal bir hak olduğu, aile sağlığı çalışanlarına ilişkin düzenlemelerde de ücretli yıllık izin haklarının tanımlandığı belirtildi.

Kararda, "izne çıkmaları halinde yerine vekaleten birinin bırakılması, aksi halde Bakanlıkça geçici görevlendirme yapılması hallerinde ücret kesintisi yapılmayacağı" yönündeki düzenlemeler gerekçe gösterilerek, izin kullanan personelin ücretinden kesinti yapılmasının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.

KDK, yapılan kesintinin yasal faiziyle başvurucuya ödenmesini ve mağduriyetinin giderilmesi için Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.

ETİKETLER
KDK Mersin Faiz
Sıradaki Haber
Kaçakçılık yapılan araç CHP'li vekil Ün'e ait çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ramallah'ın Um Safa köyündeki işgali genişletiyor
17:55
Al Jazeera: İsrail, Ramallah’taki ofisimizi kapatmakla Gazze’deki savaşını gizlemeyi hedefliyor
17:54
Filistin: Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisinin kapatılması uluslararası hukukun ihlalidir
17:28
Sinop'ta karaya oturan balıkçı teknesi kurtarıldı
17:19
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
17:14
Diyarbakır'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de okula saldırdı
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de okula saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ