Kaçakçılık yapılan araç CHP'li vekil Ün'e ait çıktı

Edirne Kaçakçılık şube ekipleri, şüphe üzerine TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurdu. 2 kişinin bulunduğu araçta arama yapıldı. 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, bin 275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidinin kaçak yollardan Türkiye'ye sokulduğu anlaşıldı.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğunu belirlenen araçtaki 2 kişi hakkında “gümrük kaçakçılığı” suçundan işlem yapıldı.

Kaçakçılığa "Atatürk"lü savunma

Aracıyla kaçakçılık yapılan CHP milletvekili Ün olayla ilgili açıklama yaptı.

CHP'li vekil kendini Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda çalıştığını vurgulayarak savundu. Bu durum sosyal medyada tepki topladı.

Ün açıklamasında ayrıca görev yaparken birden fazla araç kullandığını belirtti, çalışanını suçladı.

"Şoförlerimden birinin bir cahilliği sonucu böyle bir olay yaşanmıştır. En büyük üzüntüm CHP’nin adının böyle bir olayda kullanılıyor olmasıdır."