Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu Valiliği: İlimizde hayatını kaybeden 32 vatandaşımız var
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu Valiliği sel felaketinin yaşandığı bölgede, "250-300 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ve kimliklerinin tespit edilemediği" yönünde yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kastamonu Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/yDu66gxR23— Kastamonu Valiliği (@kastamonuvalilk) August 13, 2021
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