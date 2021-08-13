Metrekareye 100 kilogramın üzeri “afet” olarak değerlendirilirken, sadece Bartın’ın Ulus ilçesinde 11 Ağustos’ta metrekareye 302,4 kilogram yağış düştü.

Bartın’ın Ulus ilçesini, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesini arka arkaya sel vurdu.

Çarşamba günü öğle saatlerinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı taştı. Sel önünde ne varsa sürükledi. Binalar yıkıldı, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Araçlar kibrit kutusu gibi sürüklendi.

Kastamonu Bozkurt'ta etkili olan sel geride büyük hasar bıraktı. Bölgedeki son durum @trthaber'de. pic.twitter.com/OE9bOmWB5R — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 13, 2021

Kastamonu’da 2, Bartın’da 2 köprü yıkıldı. 3 ilde birçok köprü de hasar gördü.

Selin getirdiğini deniz Abana sahiline geri gönderdi

Taşan Ezine Çayı, Bozkurt’ta önüne ne aldıysa Kastamonu'nun Abana sahilinde denize döktü. Deniz de çamur dalgalarıyla selin getirdiklerini sahile geri gönderdi. Mutfak tüpleri, terlikler, futbol topları, ilaçlar, ev eşyaları, bebek arabası tekerlekleri... Abana sahiline vuran tomruk ve dallar da afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Tüm kurumlar seferber oldu

Tüm kurumlar afetzedelere ulaşmak ve yaraları sarmak için seferber oldu. Bir yanda kapanan yolları açma çalışmaları diğer yanda mahsur kalanları kurtarma çabaları…

Evlerinde mahsur kalan yüzlerce kişi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Sahil Güvenliğe ait helikopterlerle kurtarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Türk Kızılay’a çeşitli kurumlardan binlerce personel alarm durumunda.

Elektrik verilemeyen bölgelere "mobil jeneratör"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından, Kastamonu Bozkurt'ta elektrik verilemeyen bölgelere mobil jeneratörlerle elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, diğer bölgelerden ilave ekip, kepçe, vinç, yıkama aracı, jeneratör ve drone desteğiyle çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Kastamonu Bozkurt'ta elektrik verilemeyen bölgelere mobil jeneratörlerle elektrik verilmeye başlandı.



Ayrıca diğer bölgelerden ilave ekip, kepçe, vinç, yıkama aracı, jeneratör ve drone desteğiyle çalışmalar aralıksız devam ediyor. pic.twitter.com/78kRO23ZyF — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) August 13, 2021

Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 can kaybı

Bakan Koca, Kastamonu ve Sinop'taki son durumu paylaştı:

"Kastamonu’da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında."

"Sinop’ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında."

AFAD, Bartın’da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.