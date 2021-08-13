Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacak
[Fotoğraf: Getty]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "(Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta) Kronik hastalığı olan afetzedelerin süresi biten ilaç raporları geçerli sayılacak" dedi.
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Etiketler: Vedat Bilgin
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