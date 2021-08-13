Orgeneral Dündar'ın yaş haddinden emekliye ayrılması dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Karargahı'a gelişlerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar tarafından karşılandı.

Tören mangasını selamlayan Bakan Akar'ın şeref defterini imzalamasının ardından devir teslim törenine geçildi.

Orgeneral Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesini ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını Orgeneral Avsever'e devretti.

Törenin sonunda Avsever, Orgeneral Dündar'a görevi süresince kullandığı "komutanlık forsunu" hediye etti.

Akar'dan Dündar'a: Büyük bir saygıyla anılacaksınız

Törende konuşan Akar, 2230 yıllık şanlı tarihe sahip Kara Kuvvetlerini TSK'nın gözbebeği olarak nitelendirdi.

Dündar'ın görevini üç sene boyunca büyük bir başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Akar, "Göreviniz süresince tarihe geçecek başarılı görevler icra ettiniz. Ülkemize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize katkılarınızdan dolayı daima büyük bir saygıyla anılacaksınız. Başarılarınızdan dolayı sizleri en içten duygularla kutluyor, yeni hayatınızda sağlık, esenlikler diliyorum." dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığını devralan Avsever'i de tebrik eden Akar, "Yeni görevinizde de başarılı olacağınızdan, ülkemize, milletimize, Kara Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacağınızdan eminiz. Sizleri şahsım ve Cumhurbaşkanımız adına kutluyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.