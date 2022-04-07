Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin görülen dava dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verildi.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.
İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.
Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya hakkında durma kararı verilerek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı.
Etiketler: Cemal Kaşıkçı
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