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Gündem
AA 22.01.2025 17:36

Kartalkaya'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Kartalkaya'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü hatırlattı.

Tunç sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır. Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

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